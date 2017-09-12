Karşınızda "Dolandırıcı Göze"

Meryem Uzerli, merakla beklenen “Cingöz Recai” filminde “Dolandırıcı Göze” olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 12 Eylül 2017 15:39

Kanal D ve Limon Film işbirliğinde Content Turkey tarafından çekilen “Cingöz Recai”, 13 Ekim’de vizyonda. Cingöz Recai’yi Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı filmde, Meryem Uzerli de renkli bir karaktere hayat verdi.

Ünlü oyuncu, Hayalet tarafından dolandırıcı olarak yetiştirilen Göze’yi oynadı. Çok iyi bir yalancı olan, erkekleri amacına ulaşmak için araç olarak kullanan Göze, Cingöz’e karşı ise gerçek hisler besliyor.

Haluk Bilginer filmde tatlı sert bir başkomiser olan Mehmet Rıza’yı canlandırıyor.