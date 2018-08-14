Karpuzu böyle tüketmeyin!

Yaz aylarında serinletici etkiye sahip karpuz, kasları gevşetici etkiye sahip olması bakımından sofraların başında yerini alıyor.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 17:52

Karpuz buzdolabında beklediğinde soğuduğundan ötürü içerisindeki antioksidan özelliğini kaybediyor. Ancak oda sıcaklığında tüketildiğinde antioksidan özelliği aktif oluyor. Karpuz kas gevşetici etkiye sahip olması ve kan damarlarında bulunan kasları gevşetir bu durumda damar ve arterlerin daha çok genişlemesini sağlar. Bu durumda kan basıncını düşürür ve kan akışı sağlar. İçerisinde bulunan likopenin antioksidan ve iltihap azaltıcı bir etkisi bulunuyor. Aynı zamanda yüksek oranda lif ve su içermesi bakımından da diyetler de tercih edilmesi gereken bir besindir.

Kilo vermek isteyenler dikkat

Her ne kadar su ve lif oranı yüksek olup kalorisi düşük olması nedeniyle diyetlerde tüketilmesi tavsiye edilse de yüksek glisemik indekse sahip olması nedeniyle kilo aldırabilme özelliği de bulunuyor.

Fazla tüketildiğinde kan şekerini yükselteceğini ifade eden uzmanlar, şeker hastalarının karpuzu tek başına tüketmemeleri gerektiğini ifade ediyor. Et ve sebze yemeği tüketirken yanında bir dilim karpuz olabilir. Gün içinde ara öğünlerde tüketirken ise sadece peynir ile değil aynı zamanda ceviz ve fındık gibi besinlerle de tüketilebileceğini vurgulanıyor.

Yüksek oranda potasyum barındırdığı gibi idrar sökücü bir etkiye de sahiptir. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastaların dikkatli tüketmeleri gerekir.