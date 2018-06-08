Karne Günü sakın bunları yapmayın!

Uzmanlar aileleri karne günü aşırı duygusal tepkiler vermemesi konusunda uyarıyor. Peki veliler karne günü neye dikkat etmeliler?

Güncellenme 08 Haziran 2018 01:06

Uzmanlar çocukların getirdiği karneleri değerlendirirken başarısız bir karne ise kırıcı, eleştirel ve kişilik zedeleyici sözleri kullanmamaları noktasında aileleri uyarıyor. Yine aynı şekilde başarılı karneyi değerlendirirken de aşırı övgü içeren ve büyük ödüller vermemesi noktasında dikkat etmek gerekmektedir.

Çocuklara doğru yaklaşım önemli

Ailelerin çocuklara karşı yaklaşımları son derece önemli olup öncelikle karnenin hayattaki yerini doğru anlamaları gerekmektedir. Önemli olan çocuğun öğrenim hayatı boyunca planlı ve düzenli çalışmasını sağlamak gerekir. Düzenli ve planlı çalışan çocuklar mutlaka tüm öğrenim hayatı boyunca başarıya ulaşacaklardır.

İyi karne başarılı meslek eğitimi değildir

Velilerin bilmesi gereken bir başka detay ise iyi karne hiç bir zaman başarılı bir meslek eğitimi olmadığı gibi kötü karne de tamamen başarısızlığın sembolü değildir. Ailelerin karne karşısında gösterdikleri aşırıya kaçmayan tavırları öğrencilerinde karnenin bir amaç değil araç olduğunu kavramaları üzerinde son derece etkilidir.

Çocuğunu kıyaslamayın

Başarısız bir karneye gelen çocuğunuza gelecek için umut vermek gerekir. Çünkü çocuk başarısız olduğunun zaten farkındadır. Karne günü çocuğu motive edecek cümleler kullanmaya özen gösterin. Onun bunu telefi edebileceğine inandığınız ona söyleyin. Çocuğun ruhsal gelişimi ve sağlığı açısından onu başkaları ile kıyaslamayın. Bu çocuk için bitmek tükenmek bilmeyen bir yarışa döner. Çocukluk döneminde görülen bazı ruhsal hastalıklar maalesef ki çocuğunuzun kapasitesinin altında kalmasına neden olmaktadır.

Ruhsal teşhisler doğru tespit edilmesi gerekir

Uzmanlar, ruhsal bozuklukların teşhisinin ve tedavisinin doğru yapılmasının çocuğun başarısı üzerine etkili olacağını ve başarısını artıracağını söylemektedirler.

Pek çok öğrenci günümüzde sınav kaygısı yaşamaktadır. Ancak düşük kaygı düzeyi öğrenicin motivasyonunu düzenlemektedir. Ancak kaygının şiddeti arttıkça öğrencinin akademik hayatı da olumsuz olarak etkilenmektedir.

Uzmanlar aileleri çocuklarını çok çalışmaya değil planlı çalışma konusunda desteklemeleri gerektiğini ifade ediyor. Çok çalışmak öğrenciyi başarılı kılmaz, planlı çalışmanın öğrencinin başarısı üzerinde etkisi vardır.