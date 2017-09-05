KarmaDrama yeni sezona 5 yeni oyunla giriyor

Damla Özen ve A.Togay Kılıçoğlu'nun 2009 yılında kurdukları KarmaDrama, yeni sezon oyunlarını tiyatro seyircisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyor.

Güncellenme 05 Eylül 2017 15:10

Her yıl bir oyun sahneye koyan ekip bu yıl, biri geçen sezon tiyatro oyunu olmak üzere 5 oyunla seyircisinin karşısına çıkıyor.

KarmaDrama “yalnızca bir tiyatro değil, görsel sanatların pek çok alanında ürünler sunabilen, tüm disiplinleri kullanan bütünleşik bir yapı” olarak kurulduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kadıköy Söğütlüçeşme'de kendi sahnesinde misafirlerini ağırlayan tiyatro; Eğitim, Genç, Çocuk, Dans ve Kitap olmak üzere beş başlık altında çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

KarmaDrama, sanatın insanlar için yapılması gerekliliğine ve güçlü bir iletişim aracı olduğuna inanıyor.

Bu nedenle geçen sezon beğeniyle izlenen "Bu Anlamlı Günde" oyununu bu sezonda da sahneye koyuyor. Gülsüm Soydan ve Murat Altınok'un oynadığı oyun, “medyanın tüm unsurlarıyla

bize sadece duymak istediğimizi söylediği bir zamanı” anlatıyor.

8 Eylül'de seyircisine 'merhaba' diyecek olan KarmaDrama'nın 2017-2018 sezonun diğer dört oyunu ise; Kate Tampest'ın yazdığı Eray Kahya'nın hem çevirisini hem de yönetmenliğini üstlendiği oyun

"Bitik", Aytül Hasaltun'un yazımını, yaratımını ve koreografisini üstlendiği "Sonu Yok", Togay Kılıçoğlu'nun uyarlayıp yönettiği Aristophanes'in antik yunan komedisi "Eşek Arıları" ve

Erasmus'un ölümsüz eseri "Deliliğe Övgü” oluyor.

Derin anlamlar taşıyan oyunlar kafamızda yeni soru işaretleri oluşmasına yol açıyor. Kadınlar, erkekler, genç kızlar, genç erkekler ve kendi seçimini yapmış bireyler... Medyanın

söylediklerini anlatarak sahnenin kapısını aralayan KarmaDrama, izleyicisine Bitik ile şöyle sesleniyor:

“-Kendinizi akıllı hissettirecek, etkileyici bir şey göstermek istemiyoruz.

-Hayır.

-Size sadece dürüst bir şey göstermek istiyoruz.”

Hep mutlu olmak zorunda mıyım? diye soran Sonu Yok ise Ekim ayında izleyicisiyle buluşuyor.

Sezonu iki önemli düşün insanının eserlerinin uyarlamasıyla devam eden KarmaDrama adalet ve bilgelik kavramları üzerine gidiyor.

Erasmus’un kitabından oyunlaştırılan Deliliğe Övgü ile günümüzün delirme eşiğine gelmiş dünyasına tiyatro sahnesinden bakıyor.