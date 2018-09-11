Karma eğitim bitiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada, 'karma eğitim bitiyor' şeklindeki asılsız haberler hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 15:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'karma eğitime' kapı aralıyor denilen bir kararla sosyal medyada eleştiri oklarına maruz kaldı. İddiaya göre yönetmelikte yer alan 'Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır' maddesi kaldırıldı.

Bu maddenin kaldırılması kızlı erkekli karma eğitimin sonlandırılmasının ilk adımı olarak algılandı. Twitter başta olmak üzere sosyal mecrada konu ilk sıraya taşınırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, kar eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, yönetmelikteki 'karma eğitimi bitiriyor' algısı yaratan değişikliğe açıklık getirdi.

“Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellendiği belirtilen açıklamada, “Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır. 24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için “Karma Eğitim” ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” hükmü açıkça yer almaktadır.

Bir gazetenin manşet yaptığı iddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde kızlar ve erkeklerin ayrı eğitime tabi tutulmasının önünü açabilecek bir düzenleme yaptı. Nüfusu az olan bölgelerde, liselerin açılmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programların tek lisede toplanabilmesinin önü açıldı. Bu düzenleme yapılırken “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” ibaresi kaldırıldı.