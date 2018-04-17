Karlov'un katilinin telefon şifresi çözülemedi!

Rus Büyükelçi Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun şifresi çözülemedi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 09:47

Bir fotoğraf sergisinin açılış töreninde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016’da vurulan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Altıntaş'ın cep telefonunun şifreleri tüm çalışmalara rağmen çözülemedi. Savcılık şifreyi kırmak için İsrailli bir firma ile irtibata geçti ama firmanın istediği uçuk ücret çok bulununca görüşmeler sonlandırıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dosyanın durumuyla ilgili bilgi veren savcılık yetkilileri “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatını alınca, İngiltere ile temasa geçildi.

İngiliz bir firma ile anlaşıldı

İngiliz bir firma ile yapılan pazarlık sonrası 20 bin dolara anlaşıldı. Anlaşmada Çin uyruklu bir uzman İngiltere'den Ankara'ya geldi. Uzmana Ankara Adliyesi’nde, savcılık görevlilerinin nezaretinde çalışma yapabilmesi için özel bir yer tahsis edildi. Şifre kırmak için kurulan sistem bağlamında Altıntaş'ın telefonu bir cihaza bağlandı. Ancak 72 saat süren incelemede telefondaki bazı uygulamaların açılabilmesi için kurulan ikinci şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı. 16 haneden oluşan şifre tüm çabalara rağmen çözülemedi.

Şifre kırılmadı ama para ödendi

Anlaşma gereği şifre kırılamasa bile 20 bin dolar İngiliz firmaya ödendi. Savcılığın, Icloud hesabının şifresi sayesinde Altıntaş’ın yazışma ve maillerine ulaştığı, ancak telefonundaki FaceTime ve benzeri uygulamasından kimlerle iletişime geçtiğini öğrenebilmek için şifreyi kırdırmaya çalıştığı kaydedildi.

Altıntaşı’ı azmettiren kişi de yakalanmıştı

Altıntaş'a suikast planını yaptırdığı ve azmettirdiği iddiası ile tutuklanan FETÖ abisi Şahin S.'nin cep telefonunda örgütün yeni iletişim uygulaması Falcon'un yanı sıra Textme Now ve Signal programları da bulundu. Eski BTK çalışanı olduğu tespit edilen Şahin S. gözaltında olduğu sırada kırdığı ve klonlama yöntemiyle çözülen cep telefonundaki tüm yazışma programlarının içeriklerine ulaştı. Suikast sonrası defalarca telefon numarası değiştiren ve kırdığı telefonu henüz 4 ay önce aldığı belirlenen Şahin S.'nin evinde ve arabasında ele geçirilen diğer üç telefon inceleme altına alındı.