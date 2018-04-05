Karlov'u vuran Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" yakalandı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen polisin FETÖ'deki "abisi" yakalandı.

Güncellenme 05 Nisan 2018 12:52

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı düzenledikten sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı bir kişi gözaltına alındı.

Altıntaş’ın örgüt abisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından yürütülen soruşturmada, suikasti düzenleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki "abisi" Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ş.Ş iismli şahsız eski bir BTK çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli, ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı da ortaya çıkan şüphelinin sorgusu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Ş.Ş. Altıntaş’ın maillerini silmiş

Savcılık, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edilen Ş.S'nin, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğunu değerlendiriyor.

Saldırgan’ı Ş.Ş. eğitmiş

Ş.Ş.'nin BTK'dan ihraç edildiği, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği iddia edildi.

Ne olmuştu?

Ankara'da 19 Aralık'ta katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Karlov, suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

7 kişi gözaltına alınmıştı

Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan da dahil 3'ü polis toplam 7 kişi tutuklanmıştı.

8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

Karlov suikastine yönelik devam eden soruşturmada 2 Nisan'da yeni bir gelişme yaşanmıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Emre Uslu, Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarılmıştı.