Karlov'u katleden Altıntaş, FETÖ evlerinde kalmış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikaste kurban gitmesine dair dava görülmeye devam edildi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 16:08

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un herkesin gözü önünde suikaste kurban gitmesine dair açılan dava görülmeye devam etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, öğle arasında kadar suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı polis meslek yüksekokulunda eğitim gören ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan üç sanığın savunması alındı.

Duruşmada sanıkların kimlikleri tespit edildikten sonra, olay sırasında suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan şikayetçilerden Anıl Değer ve Leyla Gündoğan'ın beyanları alındı.

FETÖ’nün evinde Altıntaş’ı görmüş

Değer, kalçasından ve dizinden yaralandığını, eylemi düzenleyenlerden şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini bildirdi. Sanıklardan Kadir Şamlı, yüksekokuldaki eğitimleri sırasında, davanın da sanıkları arasında bulunan bazı kişilerin çağrısı üzerine gittiği FETÖ'ye ait evde, suikastçı Altıntaş'ı gördüğünü bildirdi.

Sanıklardan ByLock çıktı mı?

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorduklarını bildirdi. Otçu'nun verdiği bilgiye göre bazı sanıkların kullandığı belirlenerek tespit ve değerlendirme tutanakları gönderilirken, bazı sanıkların ByLock kullandığı bildirildi, ancak içerikler belirtilmedi. Kimi sanıkların ise ByLock kaydına rastlanmadı.

Diğer FETÖ davaları ile birleştirildi

Kimi sanıklar hakkında değişik mahkemelerde FETÖ kapsamında açılan davaların Karlov suikastı davasıyla birleştirildiğini açıklayan Otçu, sanık savunmalarının tamamlanmaması halinde yarın, perşembe ve cuma günü de duruşmalara devam edeceklerini duyurdu.