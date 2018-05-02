Karın yağlarını eritmek için beş önemli besin!

Vücuttaki fazla yağları atmak için bu beş besinin tüketilmesi öneriliyor.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 23:15

Yağın zararlı olduğu belirtiliyor. Bunun sebebi ise kötü yağlarla beslenmenin kolesterol, obezite ve kalp damar hastalıklarıyla karşı karşıya bırakması olarak biliniyor.

Bu kapsamda bilinmesi gereken bazı hususlar var. Yağ zararlı olduğu gibi insan vücudunun enerji deposudur. Bu sebeple yağ beslenme rejiminden tamamen çıkarılmamalıdır. Bu sayede vücut glukozu yağa çevirmek zorunda kalmayacaktır.

Bu da vücudunuzdaki organları travmalardan korur ve vücut sıcaklığınızı dengeler. Ayrıca yağın atardamarlar için kalkan görevi gördüğü de belirtiliyor.

Vücut için yağ çeşitlerinin en iyisi zeytinyağıdır. Özellikle soğuk pres sızma zeytinyağı çok kalitelidir. Bununla birlikte zeytinyağını yemek pişirirken kullanmanın doğru olmadığı ve ısıyla bileşenlerinin değiştiği biliniyor.

Badem

Bilindiği gibi badem yüksek miktarda protein, lif ve kalsiyum içeriyor. Vücut için olmazsa olmaz temek enerji kaynaklarından bir tanesidir. Badem ayrıca, vejeteryan ve veganlar ile çok spor yapan kişiler için tavsiye ediliyor. Kan şekerini düşüren badem, metabolizmayı aktive eder. Bademi tek başına, hafif tatlılarla veya bademsütü şeklinde tüketebilirsiniz. Omega-3 açısından zengin olan badem, insanları obeziteyle ilgili hastalıklardan korur.

Yulaf

Zayıflamak isteyenleri rejiminde bulunması gereken bir besindir. Bunun nedeni ise doygunluk hissi vermesidir. Protein ve lif açısından zengindir. Kahvaltıda tüketilmesi şiddetle tavsiye edilir. Kolesterolü düşüren yulaf, kanı temizler çünkü toksinlerin ve yağların etrafını kaplayarak vücuttan atılmalarını sağlayan maddeler içerir. Sebze ve eti yulafla kaplayarak yenilmesi tavsiye edilir.

Brokoli

Kilo vermek isteyenler tavsiye edilen önemli besinlerden biridir. Bronşlar için de faydalı olan brokoli, lif, C vitamini ve kalsiyum içerir. Bu besleyici maddeler bağırsaklarınızdan yağ emilimini azaltır. Sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlayan brokolinin kalorisi çok düşüktür. Bağışıklık sistemini sağlamlaştırır. Haşlanmış ve sade yenilmesi tavsiye edilen brokoliyi salatalarda veya makarnalarda kullanabilirsiniz.

Çilek

Bol miktarda su ve lif içerden bu kırmızı yemiş, bu özelliği nedeni ile meyvelerin gözbebeğidir. Çilek negatif bir kaloriye sahip olduğu için kan dolaşımını aktive eder ve sodyum düzeyini dengeler. Şeker ve yağın özümsenmesini önleyen flavonoid ve antosiyanin içerir.

Somon

Vücut için en fazla tavsiye edilen Omega-3 kaynaklarından birisidir. İçerdiği protein “iyi” kolesterol, hormon ve safra yapımında kullanılır. Sinir sistemini sağlıklı tutar, bolca D vitamini bulundurur, metabolizmayı aktive eder ve fazla karın yağlarını eritir. Somonun içindeki yağ asitleri yağ depolanmasını önler. Çiftlik somonu, denizde yetişen somonlarda bulunan kurşun ve dioksinleri içermez.