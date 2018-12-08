Karı-koca otobüs şoförü oldular

Düzce'de halk otobüsünün kadın şoförü olan Neziha Duman, bu işin baba mesleği olduğunu ve severek yaptığını söyledi.

Güncellenme 08 Aralık 2018 12:23

Düzce Belediyesi’nde halk otobüsünde şoförlük yapan Ahmet Duman’ın eşi Neziha Duman, çalışmak istediğini ve otobüs şoförlüğü yapacağını söyledi.

Ahmet Duman da eşi ilk başlarda belli kaygılar çerçevesinde eşinin şoförlük yapmasını istemediğini, eşinin iyi bir şoför olduğunu, ona destek olmaya başladığını söyledi. Neziha Duman, 2 yıldır belediye halk otobüsünde bu işi yapıyor.

Baba mesleğini yapıyor

Yaptığı işi çok sevdiğini belirten Neziha Duman, 38 yaşında, 4 çocuk annesi ve 20 yıllık evli olduğunu, babasının da otobüs şoförü olduğunu, büyüyünce babasının mesleğini yürüteceğim diyerek hayaller kurduğunu, eşinin ilk zamanlar 'Kaza yaparsın, can taşıyorsun' diye karşı çıktığını ama 'Ben bu işi yapacağım' dediğini, 'Kadınların gücünü göstereceğim' diye düşündüğünü, kendime güvendiğini, can taşıdığını, mesleğini severek yaptığını, tepkilerin çok güzel olduğunu, kadınların yapamayacağı iş olmadığını söyledi.

Eşine teşekkür etti

Eş Ahmet Duman ise devamlı trafikte olduklarını ve can taşıdıklarını, kaygıları olduğunu ama bu kaygıların boşa çıktığını, eşine teşekkür ettiğini, mesleğini en iyi şekilde yaptığını, iyi bir anne, iyi bir şoför olduğunu, ekmek parasının cinsiyet ayırt etmediğini belirtti.