Kargo kamyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kargo kamyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya- Kayseri D-300 karayolu üzerindeki Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptı.
Malatya'dan Ankara yönüne giden kargo kamyonu durdurularak arama yapıldı. Aramada 36 ayrı kişi adına düzenlenmiş koliler içerisinde toplam 4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Bu kişilere toplamda 45 bin 570 lira para cezası kesilirken, ele geçirilen tütün Gürün İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.