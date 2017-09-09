Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: 0-1

Süper Lig'in 4. haftasında Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Güncellenme 09 Eylül 2017 19:10

Kara Kartal, milli ara dönüşü çıktığı Karabük deplasmanında, Tosic'in kırmızı kart görmesi ve Oğuzhan'ın penaltı kaçırmasıyla zor anlar yaşadı. Ancak Babel'in şık golü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçı öncesi siyah beyazlılara moral verdi.

Maça ertkili başlayan Beşiktaş , ilk yarıda maçın hakimiydi. Ancak ileri uçta beklenenen üretkenliği sağlayamayan siyah beyazlılar, soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarı ise Beşiktaş'ın istediği gibi başlamadı. 59. dakikada penaltı kazanan Kara Kartal'da beyaz noktanın başına geçen Oğuzhan topu dışarı gönderdi. 68. dakikada ikinci sarı kartı gören Tosic de oyun dışı kalınca Beşiktaş için sıkıntılı dakikalar başladı. Vites yükselten Karabükspor, pozisyonlar yakalasa da, 79'da Oğuzhan'ın müthiş pasını asiste çeviren Babel, Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kardemir Karabükspor ise 5 puanda kaldı.