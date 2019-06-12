Karamollaoğlu'nun pasaport iddiaları bu sözlerle yalanlandı!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Karamollaoğlu'nun iddialarını yalanlayarak diplomatik pasaportunun aktif olduğu yanıtı geldi.

Güncellenme 12 Haziran 2019 10:05

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, pasaport yenileme talebinin terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği yönündeki açıklamasına, ilgili kurumdan diplomatik pasaportunun aktif olduğu yanıtı geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

“Pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir”

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Karamollaoğlu ne demişti?

Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra gittiği nüfus müdürlüğünde, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle pasaport yenileme talebinin geri çevrildiğini söylemişti. Temel Karamollaoğlu şöyle konuşmuştu:

"Nüfus müdürü 'Size pasaport veremeyiz, isminizin karşısında terörle iltisaklı diye bir ifade var' dedi. Şok oldum. Nüfus müdürünün söylediği 'Biz bu konuları soramıyoruz, bu tarzdaki şerhleri de biz düşmüyoruz, ancak böyle bir şey olduğu zaman size pasaport verme imkanına sahip değiliz.' Adam çok üzüldü.

Bu nereden kaynaklanıyor diye birkaç yere sorunca 15 gün içinde bu şerhi kaldırdılar, ben de pasaportumu aldım. Benim gibi aynı durumda olan 170 bin kişi var. Bu iş nereye geldiğimizin de işareti. Bunu İçişleri Bakanlığı koyuyor, bu şaka değil ki. Bunu koymakta tereddüt etmiyor. Allah sonumuzu hayretsin."