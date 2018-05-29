Karamollaoğlu'nun eşi ilk kez görüntülendi

Karamollaoğlu'nun İngiliz asıllı olduğu için tartışma konusu olan eşi ve Ali Kalkancı’nın müridi oldukları iddia edilen oğlu ile kızı ilk kez görüntülendi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 09:25

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İngiliz asıllı olması sebebi ile tartışma konusu olan eşi ilk kez görüntülendi. Karamollaoğlu, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları’nın İstanbul'da Holiday InnHotel’de düzenlediği “Kadına Değer, Türkiye’ye Huzur” programına eşi Ayşe Karamollaoğlu le birlikte katıldı.

Gizem bozuldu

Ayşe Karamollaoğlu'nun fotoğrafı ilk defa bir basın kuruluşunun manşetinde yer aldı. Saadet'in yayın organı Milli Gazete toplantıyı ve Ayşe Karamollaoğlu'nu manşetten gördü. Böylece gizemli eş de ortaya çıkmış oldu.

Altaylı açık açık sormuştu

Geçtiğimiz ay Hebertürk TV'de konuşan Karamollaoğlu, Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." ifadelerine, "Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum" sözleri ile karşılık verdi.

Ali Kalkancı detayı

Temel Karamollaoğlu'nun kızı Zeynep ve oğlu Zahid Karamollaoğlu da bir dönem haklarındaki Ali Kalkancı iddiaları ile gündem olmuşlardı. O dönemde Ali Kalkancı'nın eşi Emire Kalkancı, Temel Karamollaoğlu'nun kızı ve oğlunun kendilerinin müridi olduğunu iddia etmişlerdi. Yine bunların yaşandığı dönemde, Temel Karamollaoğlu Refah Partisi'nde grupbaşkan vekiliydi. İddialar üzerine açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bildiğime göre, çocuklarımın da dergâh tabir edilen bu yere birkaç defa (arkadaşlarının telkiniyle) gitmekten başka ilgileri olmamıştır" demişti.