Karamollaoğlu'ndan tartışma yaratacak "Kürdistan" çıkışı

SP'nin cumhurbaşkanı aday Karamollaoğlu, insanların rahatlıkla Kürdistan demeleri gerektiğini söyledi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 10:18

Diyarbakır'da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, insanların Kürdistan kelimesini rahatlıkla kullanabilmesi gerektiğini söyledi.

"Trakya diye bir bölge varsa neden Kürdistan diye bir bölge olmasın?" sorusunu cevaplayan Temel Karamollaoğlu, "Niye olmasın. Bu gibi konularda kelimelere takılıp o kelimeden dolayı her şeyi altüst etme diye veya küçümseme gibi bir niyetimiz yok. Ancak son zamanlarda bu kelime biraz daha farklı bir şekilde kullanılmaya başlandı" dedi.

Başka bir olgu meydana getirdiği için zihinlerde genelde bundan imtina edildiğini belirten Karamollaoğlu, "Ama temelde bir kelimedir. Yani Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgeye verilen isimdir. Yani temelde böyle bir kelimenin kullanılmasına benim şahsen pek itirazım da olmaz" ifadelerini kullandı.