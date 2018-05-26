Karamollaoğlu'ndan skandal Sivas Katliamı açıklaması

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, kendisine sorulan Sivas Katliamı sorusuna skandal ifadelerle cevap verdi.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 13:07

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Katıldığı programda Sivas Katliamı'na dair sorulan bir soruyu cevaplayan Karamollaoğlu skandal ifadelere imza attı. Karamollaoğlu, yaşananların katliam olmadığını, insanların pencereleri açmadıklarından dolayı öldüğünü söyledi

Kendisine sorulan soruya cevap veren Karamollaoğlu, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için şunu yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da benim hala anlayamadığım pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş" ifadelerini kullandı.