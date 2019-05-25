Karamollaoğlu'ndan şaşırtan Suriyeli yorumu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Suriyelilerin çektiği sıkıntılara dikkati çekerek, “Farklılığımızı göstermek zorundayız” dedi.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 12:52

Suriye’de yıllardır süren iç savaş nedeni ile halk Türkiye’ye sığınmıştı. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşlar ise sürekli şikayet edilen insanlar olmuştu. İddiaya göre Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı yaklaşık 5 milyon.

Hükümetin her politikasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bu konuda beklenmedik bir yorum geldi.

“Farklılığımızı göstermek zorundayız”

Partisinin İzmir'de düzenlediği programda konuşan Karamollaoğlu, "Ne yapalım o da aç kalsın" diyerek, kimseyi kenara itemeyeceklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseler yaşanıyor. İşte Suriye... Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki hayat yönünden emniyette oluyorlar ama geri kalanlar açlık, susuzluk, öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük kısmı yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var."