Karamollaoğlu'ndan Milli Görüş'ü kızdıracak açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu , Fatih Erbakan'ın başlattığı haciz işlemine ve kurduğu yeni partiye tepki gösterdi.

Güncellenme 25 Kasım 2018 18:38

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasını ödememesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Erbakan, bu gelişme sonrası Yeniden Refah Partisi’ni Cuma günü ilan eden ve buranın partilerinin genel merkez binası olacağını açıklamıştı.

Fatih Erbakan’ın bu hamlesi sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, yeni bir partinin kurulmasının ve bunun tartışılmasının gündemlerinde olmadığını, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını, yapacak bir şey olmadığını, demokrasilerde öyle şeyler olduğunu söyledi.

Fatih Erbakan’ın merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu olduğunu ve kendisini de sevdiklerini belirten Karamollaoğlu, “Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı” dedi.