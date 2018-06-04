Karamollaoğlu'ndan "Madımak" çarkı!

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, daha önce Sivas Katliamı'na yönelik sarf ettiği sözlerden geri adım attı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 12:10

Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu oldu. Burada gündeme dair açıklama yapan Karamollaoğlu, Sivas Katliamı'na da değindi.

Geçen hafta, "Sivas'ta yaşananlar katliam değildi, kasıt olsa katliam olurdu. İnsanlar pencereleri açmadıkları için ölmüş" şeklinde skandal bir açıklama yapan Karamollaoğlu, ittifaktan gelen tepkiler üzerine bu sözlerini düzeltti.

Karamollaoğlu, Sivas'ta yaşananların kendisini çok üzdüğünü, korkunç bir hadise olduğunu, bunun korkunç olduğunu söylememenin mümkün olmadığını, bunu yapanlar arasında kasıtlı olanlarda olduğunu, bugüne kadar olayı araştırılması yönünde birçok talebi olduğunu, altında yatan planların araştırılması gerektiğini, kendisine görev verilirse Madımak'ın arkasında ne varsa çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Temel Karamollaoğlu, yaşananların katliam olarak tanımlanması için "kasıt" olması gerektiğini, Madımak'ta kasıtlı olmadığını savunuyordu.