Karamollaoğlu'ndan iddialı açıklama

SP Lideri Karamollaoğlu, adaylarını 100 bin değil, en az 500 bin imzayla çıkaracaklarını ileri sürdü.

Güncellenme 28 Nisan 2018 15:41

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, siyasete şu anda sadece "sen ben" kavgasının hakim olduğunu, seçimlerde şahısların değil politikaların konuşulduğu dönemler olması gerektiğini dile getirdi.

Şahıslar üzerinde durulmasının gereksiz olduğunu belirten Karamollaoğlu, partisinin şahıslar üzerinde durmadığını, sonuç olarak birini aday göstereceklerini ve her partinin kendi adayı olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, seçimlerin erkene alınmasının altında yatan başka bir sebep olduğunu, gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savundu.

Saadet Partisi korkusu sebebi ile seçimin erkene alındığını ileri süren Karamollaoğlu, "Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize 'Hani hazırdınız' diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi'dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi" dedi.

Karamollaoğlu, OHAL'de seçime gidilmesinin doğru olmadığını, seçimlerden en büyük başarıyla çıkmayı sağlayacak çalışmaları yürüttüklerini, 100 bin değil en az 500 bin imzayla adaylarını çıkaracaklarını, adaylarının başarılı olması için gayret göstereceklerini söyledi.