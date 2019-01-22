Karamollaoğlu'ndan Gül'e uyarı! Yarın başına...

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün susmaya devam etmesi durumunda başına daha büyük felaketlerin geleceğini söyledi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 10:07

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muhalefet kanadında geniş bir mutabakat sağlanamadığı için geri adım atmış ve aday olmayacağını açıklamıştı. İddiaya göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül’e kırgınlık yaşıyor.

“Yanlışlara 'yanlış' demeleri icap eder”

T24’e Gül’le ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Yani şu an, bugün AK Parti'de artık yerleri olmayan, Tayyip Bey'in yola çıktıklarındaki arkadaşları, aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışlara 'yanlış' demeleri icap eder. Ama endişeliler” ifadelerini kullandı.

“Daha büyük felaketler başına gelir”

Karamollaoğlu, üç sene evvel 'Ya başkan bu iş böyle gitmez' diyenlerin şimdi AK Parti’de yeniden görev aldığını, bunun olmaması gerektiğini, yanlış görülen yerde doğruları söyleme mecburiyeti olduğunu, susanların yarın başına bugünden daha büyük felaketlerin geleceğini, sadece şahısların değil toplumun böyle bir olayla karşı karşıya olduğunu söyledi.