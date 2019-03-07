Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı! Saadet Partisi’nde yapabilirler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu; Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç duyulmadığını belirterek, bu kişileri partisine davet etti.

Güncellenme 07 Mart 2019 17:20

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; yeni bir oluşum içinde olduğu iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a bir çağrı yaptı.

“Yeni bir partiye gerek yok”

Bu oluşum hakkında duyumlar aldığını belirten Karamollaoğlu; Türkiye’de yeni bir siyasi oluşuma gerek duyulmadığını, kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadığını, çağrısının yine aynı olduğunu, siyaseti Saadet Partisi’nde yapabileceklerini söyledi.

“Dirsek temasını abarttılar”

Karamollaoğlu; yerel seçim kapsamında hiçbir parti ile ittifak içinde olmadıklarını, tek başlarına seçimlere girdiğini, bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinde de söylediğini, şu anda ortada bir yalan ve iftira olduğunu, dirsek temasının çok abartıldığını, bir beldede adayın çekildiğini, bu neden kendilerine destek verdiklerini, Saadet’in adayının daha güçlü olduğunu, dirsek teması dediğinin bu olduğunu belirtti.

“Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler”

Türkiye’de şu anda yeni bir partiye ihtiyaç duyulmadığını ifade eden Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” dedi.

Erbakan’la yaşadığı anısını anlattı

Karamollaoğlu; merhum Başbakan Necmettin Erbakan’la yaşadığı bir anısını da anlattı. Suriye’de her şeyin çok iyi olduğu dönemlerde Türkiye’ye tatile gediklerini hatırlatan Karamollaoğlu; karşılıklı gidiş gelişler nedeni ile vizelerin kaldırıldığını, buna çok sevindiğini, bunu Erbakan ile konuştuklarını, “Tehlikeli bir iş yapıyorlar” dediğini, “Ama neden öyle diyorsunuz, gayet güzel değil mi bu atmosfer” diye sorduğunu, Erbakan’ın “bugün ABD dost ol dedi oldular, yarın düşman ol, saldır der; düşman olur, saldırırlar” dediğini, Obama’nın Esed için yürüyen iskelet dediğini, hükümetin de hemen “Esad, gitsin” demeye başladığını, bu nedenle Suriye’nin kan gölüne dönmesi, milyonlarca insanın ölmesi, mülteci olmasında bu hükümetin de sorumluluğu olduğunu, Türkiye’de milyonlarca mültecinin ABD’nin istediği için olduğunu söyledi.