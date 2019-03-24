Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak "devrim" açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu; "Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek" dedi.

Güncellenme 24 Mart 2019 11:51

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Biz onun için farklıyız. İnşallah bu farkı bu seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek" dedi.

“İşsizlik 4.5 milyonu geçti”

Şu an çekilen sıkıntıların en başında ekonominin geldiğini dile getiren Karamollaoğlu; işsizliğin 4.5 milyonu geçtiğini, AK Parti’nin iktidar olduğu dönemlerde hiçbir zaman işsizliğin bu rakamlara çıkmadığını söyledi.

"Niye biz bu yola cepsiz ceketle çıktık?”

Karamollaoğlu; Seçim çalışmalarına cepsiz ceket giyerek başladıklarını hatırlatarak, "Niye biz bu yola cepsiz ceketle çıktık? O cepsiz ceketin çok önemli bir ifadesi var. Ne diyoruz biz? Arkadaş biz belediyelerde iş başına geldiğimiz zaman ne yeriz, ne de yediririz. Böyle bir kadroyla biz yola çıkıyoruz. Belediye başkan adaylarımızın hepsi kendi ilçelerinde, beldelerinde ümit ediyoruz sevilen ve halkımızın teveccühüne mazhar olacak arkadaşlarımız. Güveniyoruz onlara biz" ifadelerini kullandı.

“Biz ders almaya hazırız”

"Mutlaka dertlerimize çözüm bulmalıyız” diyen Karamollaoğlu; “Biz bu çözümü sizin önünüze koyduğumuz kanaatindeyiz. Yanlışımız varsa bize hatırlatın. Biz ders almaya hazırız. Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Biz onun için farklıyız. İnşallah bu farkı seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek” dedi.