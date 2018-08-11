Karamollaoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kritik öneri

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelerek kriz toplantısı yapması çağrısında bulundu.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 16:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Türkiye'deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği bir 'acil kriz toplantısı' düzenlenmelidir" çağrısında bulundu.

Beklenti hayal kırıklığı ile sonuçlandı

Karamollaoğlu, beklentinin hayal kırıklığı ile sonuçlandığını, yeni ekonomik modelde yeni hiçbir şey yok demenin abartı olmayacağını, tek vurgunun Merkez Bankasının bağımsızlığına zarar verilmeyeceği hususu olduğunu söyledi.

Türkiye kuşatma altında

IMF’nin kısa ve orta vadede problemleri çözer veya erteler fakat politik tavizleri de dayatacağını belirten Karamollaoğlu, bu sebeple IMF ile masaya oturulmamasını tavsiye ettiklerini, Türkiye’nin bu noktada direnmesi gerektiğini, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Brunson krizi projenin bir parçası

Bu toprakların ırkçı emperyalizmin ve büyük İsrail projesinin hedefinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, Rahip Brunson krizinin de bu projenin parçalarından birisi olduğunu, bu kriz bahane edilerek Türkiye’nin dış politikada birtakım önemli tavizlere zorlandığını, verilecek her tavizin ardından daha büyük bir tavizi getireceğini, Türkiye’nin bu noktada direnmesi gerektiğini ve asla tehditlere boyun eğmemesi gerektiğini, ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasında olduklarını, bu noktada ABD ile gerginleşen ilişkilerin yakın geçmişe bakarak değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

“Cumhurbaşkanının elini güçlendirecektir”

Karamollaoğlu, Türkiye'nin İran başta olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini bir an önce güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz, Türkiye'deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği bir 'acil kriz toplantısı' düzenlenmelidir. Bu içeriye ve dışarıya birlik beraberlik görüntüsü verecek ve Cumhurbaşkanının elini güçlendirecektir" dedi.