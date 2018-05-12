Karamollaoğlu'na tepki gösteren Şehit eşi konuştu

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu'na tepki gösteren 15 Temmuz şehidinin eşi o anları anlattı.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 10:47

Seçim çalışmalarına İstanbul'dan başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ettiği sırada 15 Temmuz şehidinin eşinin tepkisiyle karşılaştı.

"Benim kocam şehit oldu"

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi olan Esma Yılmaz burada, Karamollaoğlu'na "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor" diye tepki göstermişti.

Bu sözleri üzerine Karamollaoğlu'ndan sert bir şekilde karşılık alan şehit eşi, yaşananları anlattı.

O anları anlatan Esma Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Senin arkanda kim var, kime güvenip buraya geldin, kimin ajanısın sen, kim yolladı seni buraya gibi ifadeler kullandılar. İki tane adam üzerime yürüdü, birkaç kişi onları zor tuttu.

"Beni darbedeceklerdi"

Yoksa beni darbedeceklerdi. Yanımda çocuğum da vardı. 'Direkt polis getirin, bu kadını alın, bu bir provokatör, Amerika'nın ajanı' gibi ithamlarda bulundular.

"Kadınsın sus, konuşma"

'Kadınsın sus, konuşma' dediler. Biz onları televizyonlarda yeterince dinledik.

"Dinlemeye tahammülüm yok"

Şehit katilleriyle nasıl bir araya geldiklerini, nasıl onların serbest bırakılmaları için duyurularda bulunduklarını görüyorum, o yüzden daha fazla dinlemeye tahammülüm yok."