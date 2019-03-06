Karamollaoğlu'dan AK Parti'yi kızdıracak açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partilerinin yerel seçimlerde büyük bir çıkış yaptığını bunun AK Parti'yi telaşlandırdığını iddia etti.

Güncellenme 06 Mart 2019 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Anketlere güvenmiyorum" açıklaması sonrası anket tartışmaları hızla devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya dair bir açıklama yaptı.

AK Parti’ye ağır suçlamalar

24 Haziran seçimleri öncesi iddialı açıklamaları ile gündeme gelen ama aldıkları oyla seçmen kitlesinde büyük hayal kırıklığı yaşatan Karamollaoğlu, Türkiye’deki son gelişmelerin kendilerini çok üzdüğünü, iktidar partisinin adının 'adalet ve kalkınma' olduğunu ama adalet ve kalkınmadan bahsedememelerinin kendilerini üzdüğün, güç kaybettiklerini görünce saf dışı bırakmak için yalan ve iftiraya başvurduklarını, Saadet Partisi’nin anketlerde öne çıkması AK Parti’yi telaşlandırdığını söyledi.

Karamollaoğlu'nun bu sözlerine iktidar kanadının ne yanıt vereceği merak konusu oldu.