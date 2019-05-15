Karamollaoğlu: Tüm yatırımlar durdurulsun!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, tüm yatırımların durdurulması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 11:14

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün gereksiz olduğunu, faydası olmayan tüm yatırımların kaldırılması gerektiğini ve bu konuda kimsenin kendisini dinlemediğini söyledi.

“Benim söylediğimi Cumhurbaşkanı daha yeni idrak etti”

Karamollaoğlu, programda şu ifadeleri kullandı: "İktidar, ekonomik sıkıntılara karşı ne tür bir tedbir alacağını bilmiyor. Ben 3 senedir, üretime dönük olmayan yatırımları durdurun diyorum. Benim söylediğimi Cumhurbaşkanı daha yeni idrak etti. Yüzde 70’in altındaki tüm yatırımları durdurtmaya başladı.

Türkiye’de işsizlik gösterilenden daha fazladır. Bu problemin çözümü üretime dönük yatırımlardır. Bunun ikinci bir çözümü yok.

Hükümetin yaptıklarına bizim iyi ya da kötü dememizi eleştirmekten ziyade, hükümetin kendisini sorgulaması gerekir."