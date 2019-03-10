Karamollaoğlu, partililere böyle kızdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, konuşması sırasında teknik bir arıza yaşanınca partililere kızdı.

Güncellenme 10 Mart 2019 20:52

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşması sırasında sesinin mikrofon sebebi ile yankı yapmasına sinirlendi. Sesinin çok yankı yaptığını belirten Karamollaoğlu, dinleyenlerin rahat duyup duymadığını bilmediğini söyledi.

“Bunu ayarlayanlar baksınlar”

Bu sırada yanına gelen partili, Karamollaoğlu’na mikrofona yanaşmasını gerektiğini söyledi. Buna kızan Saadet lideri, “Yaklaştırınca azalmıyor ki artıyor. Bunu ayarlayanlar baksınlar. Gürültü konuşmanın iyi anlaşılmasına vesile olmuyor” dedi.

“Yankı yapan ses anlaşılmaz”

Konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, bir süre sonra sesinin salonda tekrar yankı yapması üzerine, “Ben bu sesten rahatsızım da siz rahatsız mısınız bilmiyorum. Bu sesten dinlerken de rahatsızdım şimdi de rahatsızım. Arkadaşlar şunu bir düzeltsinler. Yankı yapan ses anlaşılmaz” ifadelerini kullandı.

“Kusura bakmayın…”

Ses teknisyenin, “Sayın Başkanım biraz yaklaşırsanız” teklifine sinirlenen Karamollaoğlu, “Yaklaştığın zaman artıyor. Bak yaklaştım şimdi daha mı iyi anlaşılıyor. Herkesin işi için ehli diyoruz. Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay geldi halimize. Kusura bakmayın arkadaşlar bizim derdimiz anlatmak ve anlaşılmak. Onun için bu tip yaklaşımlara kızıyorum. Bunlar bildiklerini okuyacaklar hiçbir değişiklik yapmayacaklar. İnşallah söylediklerimi siz anlarsınız” diyerek sitemde bulundu.