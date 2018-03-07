Karamollaoğlu, özel hayatını anlattı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, eşinin İngiliz kökenli olduğu ile ilgili soruya bakın nasıl cevap verdi.

Güncellenme 07 Mart 2018 11:44

Bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel hayatıyla ilgili gelen bir soruyu cevapladı. Eşinin İngiliz olması ile ilgili sorulan soruya cevap veren Karamollaoğlu, eşinin Müslüman olup, Türk vatandaşlığı aldığını belirtti.

Canlı yayında sosyal medyadan gelen "Nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sorusu üzerine Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu kimseden saklamadığını belirtti.

Karamollaoğlu, İngiltere'de tahsil yaptığını, Ortaokul liseyi Kayseri'de okuduğunu, mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdiğini, arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazanarak İngiltere'ye gittiğini, orada üniversite okuduktan sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

İngiltere'deyken eşi ile evlendiğini belirten Temel Karamollaoğlu, "Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde" dedi.