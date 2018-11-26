Karamollaoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinden hangi sonuç çıktı?

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 26 Kasım 2018 17:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Karamollaoğlu, bu ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teşekkür ettiğini, bir seçime gidildiğini, atmosferi enine boyuna değerlendirmenin önemli bir hadise olduğunu, bu seçimlere giderken bir gerginlik yaşanmasını istemediklerini, her siyasi partinin farklı görüşlere sahip olduğunu, bu farklılığın kendileri için zenginlik olduğunu, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacaklarını, Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiğinde dirsek teması olacaklarını ifade ettiklerini söyledi.