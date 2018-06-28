Karamollaoğlu istifa mı ediyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, istifa etmeyi düşünmediğini ama böyle bir talep olması durumunda hemen istifa edebileceğini söyledi.

Güncellenme 28 Haziran 2018 16:04

Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri değerlendiren Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Erdoğan’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirten Karamollaoğlu, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini ifade etti.

CHP açıklaması

Saadet Partisi'nin oylarıyla CHP'nin Meclis'e vekil göndermesinin ittifakın gereği olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur" dedi.

Milletin iradesine saygı

Dip dalga beklediklerini fakat olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak beklenen neticeyi göremediklerini, milletin iradesine de saygı duyduklarını söyledi.

Saadet’in vekilleri ne olacak?

Karamollaoğlu, vekil seçilenlerle ilgili yemin töreninden sonra konuşacaklarını, başka partilerden aday gösterilmiş bazı kişilerin Saadet Partisi'ne katılabileceğini ifade etti.

İstifa edecek mi?

Genel Başkanlığa devam edip etmeyeceği konusunda bazı açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, devam edilmesini istedikleri takdirde bırakmayı düşünmediğini ama bu konuda bir tereddüt olması durumunda görevini bırakacağını söyledi.