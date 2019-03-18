Karamollaoğlu iddialı konuştu! Yerel seçimlerin...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu; 31 Mart yerel seçimlerinin en iddialı partisi olduklarını söyledi.

Güncellenme 18 Mart 2019 10:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; iktidarı kötülük olsun diye eleştirmediklerini belirterek, “Biz dostça, ülkede yaşanan problemler bilinsin, onlara çözüm yolu bulunsun diye bunları söylüyoruz. Bugün hakikaten ülkemiz, çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Bizim derdimiz, onların da 81 milyon insanımızın da müreffeh, huzur içinde bir ülkede yaşamalarıdır” dedi.

“Seçimin en iddialı partisiyiz”

Karamollaoğlu; 31 Mart yerel seçimlerin en iddialı partisinin Saadet olduğunu, adayları da buna uygun olarak seçtiklerini, biz 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve beldelerde belediyeleri kazanmak için seçime girdiklerini söyledi.