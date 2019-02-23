Karamollaoğlu, her seçim öncesi gibi yine iddialı

Karamollaoğlu; AK Parti'den, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacağını iddia etti.

Güncellenme 23 Şubat 2019 15:44

Saadet Partisi son zamanlardaki tüm seçimlere büyük iddialarla giriyor. Oy oranın yüzde 1 olmasına karşın medyada büyük bir beklenti oluşturan Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi dip dalga diyerek iktidar olmayı hedeflemişti.

Seçimlerde beklentilerinin çok altında kalan Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlere de çok iddiaları bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak" dedi.