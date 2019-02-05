Karamollaoğlu, Gül'ü Saadet'e davet etti!

Karamollaoğlu, Gül'ün aktif siyasete geri dönmesi durumunda Saadet Partisi'ne katılabileceğini söyledi.

Güncellenme 05 Şubat 2019 12:00

24 Haziran seçimleri öncesinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen ve daha sonra geniş mutabakat olmadığı için aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yine gündemde. O dönemde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve muhafazakar camianın tepkileri nedeni ile geri adım atan Gül, aday olmayacağını basın mensuplarına açıklamıştı.

24 Haziran öncesi güçlü bir lobi çalışması yürüten ve Gül konusunda tarafları ikna etmeyi başaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tekrar harekete geçti.

“Burada siyaset yapabilirler”

T24'ten konuşan Karamollaoğlu, Gül’ün beraberindeki isimlerle siyasete dönüp dönemeyeceğine dair soruya, bu tarz söylentilerin olduğunu belirterek, “Yalnız yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar. Onun için biz söyledik. Bizim kapımız herkese açık. Burada siyaset yapabilirler. Büyük bir kesimle bizim temel prensiplerde uyuşabileceğimiz kanaatindeyim..." dedi.