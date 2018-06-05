Karamollaoğlu: Erbakan Hoca'nın kemikleri sızliyeah

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Necmettin Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" yorumlarına mizahi bir paylaşımla cevap verdi.

Güncellenme 05 Haziran 2018 17:33

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP ile Millet İttifakı içinde yer almaları sonrası yapılan "Necmettin Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" yorumlarına sosyal medya hesabından mizahi bir üslupla cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, bir sokak röportajında kurduğu 'Laiklik elden gidiyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' cümleleriyle gündem olan Süleyman Çakır'ın sözlerine atıfta bulunarak söylentilere cevap verdi.

Erbakan'ın 6 Temmuz 1996 tarihli TBMM konuşmasını paylaşan Karamollaoğlu, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" ifadesini kullandı.