Karamollaoğlu: Devrim yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 31 Mart seçimlerinde büyük bir devrim yapacaklarını söyledi.

Güncellenme 02 Mart 2019 10:57

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde en güzel neticeleri alacaklarını iddia etti.

“Devrim yapacağız”

Yerel seçimlerin genel seçimlerde daha farklı olduğunu dile getiren Saadet lideri, 31 Mart seçimlerinde büyük bir devrim yapacaklarını, Türkiye'de, 1.389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek parti olduklarını, ittifakların kendilerini bağlamadığını söyledi.

“Tanzim satış noktalarına karşı değilim”

Karamollaoğlu, tanzim satış mağazalarına karşı olmadığını, bu satışlarla devletin problem çözemeyeceğini, devletin bakkallarla veya süpermarketlerle rekabete girmemesi gerektiğini, bu durumda ya onların yok olacağını ya da devletin zarara uğrayacağını, bu durumda bütün gıdayı dışarıdan getirmek mecburiyetinde kalacaklarını belirtti.