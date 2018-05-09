Karamollaoğlu, Demirtaş için ne dedi?

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 16:52

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Karamollaoğlu, burada seçim süreci ve partisinin seçim süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Muharrem İnce'nin Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la ilgili de bir değerlendirme yaptı.

Hukukun gereği

Karamollaoğlu, ziyaretin yapılabileceğini, kendisini şov amaçlı yapılan işlerden kaçındığını, İnce'nin şov yaptığını kastetmediğini, Demirtaş'ın bugünkü şartlarda aday olmasına engel olmadığını, bu durumda kendi fikir ve düşüncelerini topluma anlatabilmek için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerektiğini, kendisinin ziyaret gitmeden çıkacağını temenni ettiğini, bunun hukukun gereği olduğunu söyledi.

Demirtaş açıklaması

Anayasa'da bu durumun açık olduğunu belirten Karamollaoğlu, tutukluluğun bir tedbir olduğunu, normal şartlarda özellikle siyasiler için uygulanmaması gereken bir tedbir olduğunu, benzer hususları medya mensupları için söylediğini, kaçma tehlikesi onlar için durumun farklı olacağını, Demirtaş'ın kısa zamanda tahliye edilmesini temenni ettiğini, bunu yapmanın hükümete de artı puan kazandıracağını ve bunu ümitle beklediğini ifade etti.

İlk miting Sivas’ta

Öte yandan seçmenin karşısına "Geleceğin için değiştir" sloganıyla çıkacak olan Karamollaoğlu, ilk mitingini memleketi Sivas'ta yapacak daha sonra ise Diyarbakır'da da Kürt seçmenlerle buluşacak.