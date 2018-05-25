Karamollaoğlu daha önce hiç yapılmayanı yaptı

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Türk siyasetinde daha önce yapılmamış bir yeniliğe imza attı. Partililere sosyal medya üzerinden hitap ederek e-miting yaptı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 09:55

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Türk siyasetinde bir ilki yaptı. Karamollaoğlu; YouTube, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla e-miting yaptı.

Yayında 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Bizde buna karşı 'medya padişahınsa sosyal medya bizimdir' diyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli problem ise kardeşlik sağlamak kutuplaşmayı bitirmektir. Türkiye'de yatırımı sağlamak istiyorsak güven ortamı oluşturmamız lazım. Ancak Hükümet kutuplaştırmakta ısrarlı duruyor. Bize ise Kürt, Türk ile ilerici ve gerici herkesi kucaklayacak sevgimiz var. Önce barış ortamı kurulacak ondan sonra yatırımlar gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Karamollaoğlu, seçimden sonra başkanlık sistemine geçileceğini, hesap sorulmadan bir kişinin beş yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini, bu görevin kendisine verilmesi durumunda meclis ile birlikte çalışmayı istediklerini, insanın kendi fikirlerinin tartışmasını istediklerini, fikirlerinin tartışılmasını istemeyenlerin Meclis'e kulak vermediğini, Meclis ve Cumhurbaşkanının birlikte çalışması gerektiğini, esas olanın kuvvetler ayrılığının kurulması olduğunu, iktidarın emri ile karar veren sistemden adalet beklemenin gerekmediğini söyledi.