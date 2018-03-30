Karamollaoğlu, Che Guevara pozunu neden verdi?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, verdiği Che Guevara pozu ile bazı çevrelerin sempatisini kazandı.

Güncellenme 30 Mart 2018 11:04

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin ittifak teklifini geri çevirdikten sonra muhalefetin yeni gözdesi oldu. Özellikle Milli Görüş'ten hiç hoşlanmayan grupların SP Lideri'ni övmesi ise dikkati çeken ayrıntılardan biri oldu.

AK Parti düşmanlarının ilgi odağı oldu

Karamollaoğlu'nun siyasi dehası veya karizması dışında gelişme bu olayın tek nedeni ise AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak yorumlandı. Çünkü Karamollaoğlu, yaptığı hamlelerle Türkiye adına zararlı faaliyet yürüten ne kadar odak varsa dikkatini çekmişti.

Sivas katliamında büyük tepki almıştı

Sivas'ta bir otelde insanların yakıldığı olayda belediye başkanı olan Karamollaoğlu, o dönemdeki eleştirilerin odağındaki siyasilerden biriydi. İslamcı gelenekten geldiği için Sivas katliamından ötürü belki de en çok eleştirilen, hatta savunduğu ne kadar değer varsa hepsine tek tek küfür edilen ender kişilerden biriydi.

AK Parti'ye alternatif görülüyor

Bugün ise Saadet Partisi ve Karamollaoğlu'nu AK Parti iktidarını devirmek için tek yol gören bazı çevreler, o hakaret ettikleri Karamollaoğlu'na şimdi övgü yağdırıyor.

Che Guevara pozu verdi

Karamollaoğlu, kendisini gazlayan CHP uzantılarına jest olsun diye sıkılmış yumruğuyla Che Guevara poz vermeyi ihmal etmedi.