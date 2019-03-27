Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu; PKK'lı kişilerin listelerden aday gösterildiği iddiasını sert sözlerle eleştirdi.

Güncellenme 27 Mart 2019 16:06

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, PKK'lı kişilerin listelerden aday gösterildiği iddiasını sert bir dille eleştirdi. Adayların hepsinin temiz kağıdı olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, aksi durumunda ise zaten YSK'nın buna izin vermeyeceğini söyledi.

“Herkes bu iradeye saygılı olmalı”

Seçimlere az bir zaman kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini, herkesin bu iradeye saygılı olması gerektiğini belirtti.

“Terörden mahkum olanlar aday yapılamaz”

Karamollaoğlu, Saadet Partisi listelerinde terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin aday gösterildiği iddialarını da değerlendirerek, açık taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis ile süresi ne olursa olsun ağır hapse hüküm giyenlerin ve terörden mahkum olanların aday yapılamayacağını anlattı.

"Biz yapsak da YSK buna müsaade etmez”

Temel Karamollaoğlu, "Biz yapsak da YSK buna müsaade etmez. Onun için temiz belgeleri var. Bu açık gerçeğe rağmen yalan söylemekten hiç tereddüt etmiyor bu arkadaşlar." dedi.

“Bu vatandaşı tehdittir”

Bazı adayların seçimi kazanması halinde bile terör örgütü PKK ile iltisakı ve irtibatı bulunduğu iddiasıyla açığa alınmakla tehdit edildiğini aktaran Karamollaoğlu, "Bu iş böyle gitmez. Bu küstahlıktır, vatandaşı tehdittir" diye konuştu.