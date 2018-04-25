Karamollaoğlu ayrıldıktan sonra gelenler kim?

Abdullah Gül'ün ofisine SP Lideri Karamollaoğlu ayrıldıktan sonra gizemli bir konvoy daha geldi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 16:40

Cumhurbaşkanı adaylığı için muhalefet tarafından ikna edilmeye çalışıldığı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisine gizemli bir konvoy giriş yaptı. Korumaların araçtaki kişileri saklamaya çalışması ise dikkatleri çekti.

Karamollaoğlu da Gül ile görüştü

Öte yandan bugün Gül'ü ziyaret edeceği bilinen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu'nun Gül'ün erken seçimlerle ilgili görüşeceği belirtildi.

Açıklama yapacak mı?

Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor. Görüşme sonrası Saadet Partisi Lideri ofisten ayrıldı. Bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.