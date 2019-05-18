Karamollaoğlu: 50-100 ne varsa verin

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yeni genel merkez binası için ciddi bir yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Güncellenme 18 Mayıs 2019 16:02

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan ayının binlerce insan tarafından yokluk içinde geçirildiğini ve Suriye’de insanların büyük sıkıntılara maruz kaldığını söyledi.

Türkiye gündemine dair de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, yeni bir genel merkez binasına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "50-100 ne varsa verin" dedi.

“Çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var”

Karamollaoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi tam seçimin ardından yıllarca karargah edindiğimiz binamızdan çıkarıldık. Biz de kanuna uyarak binamızı terk ettik. Şimdi yeni bir bina bulmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun uygun bir yer bulundu. Gerekli sözleşmeler imzalandı. Şimdi iş buranın ücretini ödemeye kaldı. Ramazan vesilesiyle herkes hayır yapmaya yatkındır. Bundan dolayı Konyalı kardeşlerimizin üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini umuyorum. Hatta umduğumuzdan daha iyi olacağını bekliyorum. Bir karargah, bina ve genel merkez olmadan çalışmak mümkün değil. Bu bizim için bir vecibe. Binanın satın alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çok ciddi kampanya ve yardıma ihtiyacımız var."