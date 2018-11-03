Karagül'den flaş ifadeler! "Ciddi tehditler alıyoruz"

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Karagül, "Sizi mahvedeceğiz, Türkiye'yi teröre boğacağız" gibi tehditler aldıklarını söyledi.

Güncellenme 03 Kasım 2018 11:57

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, bugünkü köşesinde ciddi tehditler aldıklarını yazdı.

“Türkiye'yi teröre boğacağız"

"Sizi mahvedeceğiz, Türkiye'yi teröre boğacağız" şeklinde tehditler aldıklarını aktaran Karagül, son zamanlarda yakalanan bombalı araçların da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Yüz yıl önceki hesaplar, bugün yeniden masaya konuldu”

Terör Koridoru’nun ve Fırat'ın Doğu'suna yapılacak müdahalenin kesinlikle terörle mücadele olmadığını belirten Karagül, bunların jeopolitik bir müdahale olduğunu, onların harita planlarına karşı bölgenin ve Türkiye’nin direnmesi olduğunu, yüz yıl önceki hesapların bugün yeniden masaya konulduğunu, bölge yeniden parçalanırken, buradaki projenin Suriye'nin parçalanmasıyla sınırlı olmadığını, Türkiye'yi parçalama planlarının en önemli aşaması olduğunu ifade etti.

“Hem içeriden hem de dışarıdan tehditler alıyoruz”

Karagül, Türkiye bu gerekçelerle bölgeye müdahale için çırpınırken, bir gelecek hesabını bütün boyutlarıyla ortaya sererken hem içeriden hem dışarıdan tehditler aldıklarını itiraf etti.

"Sizi mahvedeceğiz”

Yeni Şafak'ın "Sizi mahvedeceğiz. Türkiye'yi teröre boğacağız" şeklinde tehditler aldıklarının altını çizen Karagül, “Bir süre önce Yeni Şafak'a, sahiplerine ve yöneticilerine yapılan tehditler bu çerçevededir. DEAŞ adı altında doğrudan bize gönderilen ses kayıtlarında bugünler anlatılıyordu” dedi.

Karagül yazısına şöyle devam etti:

"Sizi mahvedeceğiz" türünde tehditler yağdırılıyor, "Türkiye'yi teröre boğacağız" diyorlardı. Şimdilerde bakıyorum, bu tehditlere paralel biçimde bombalı araç saldırı girişimleri, hazırlıkları başlıyor. Yakalanan intihar bombacıları, bombalı araçlar ve patlayıcılarla o ses kayıtları örtüşüyor.

İmza hem DEAŞ hem PKK. Patronlarını da biliyoruz…”