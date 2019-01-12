Karadeniz'de can pazarı! Her şey bir anda oldu

Trabzon’da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir kadın kendini Karadeniz’e bırakınca kısa süreli paniğe neden oldu.

Güncellenme 12 Ocak 2019 13:39

Trabzon’da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir kadın Karadeniz’e atladı. Sahil güvenlik ekipleri B.G.'yi kurtarmayı başardı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin sedyeye koyduğu B.G. hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz’e atladı

Ortahisar’da bir hastanede hemşire olarak görev yapan B.G. kendisini Karadeniz’in soğuk sularına bıraktı. Bu sırada sahil yolunda yürüyüş yapan bir vatandaş, kadını denizin üzerinde görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlikçi de kurtarmak için denize atladı

Denize atlayan kadını kurtarmak için bölgeye intikal eden polis ekipleri, denizin aşırı dalgalı olması nedeni ile durumu hemen Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bu sırada denize atlayan kadının eşi de elbiselerini çıkararak denize girmeye çalıştı ama aşırı dalgalar sebebi ile cesaret edemedi. Bölgeye yakın bir mahallede oturan Sahil Güvenlik Tim Komutanı Abdullah Yertirik, kadını kurtarmak için üzerindeki elbiseleri çıkartarak denize atladı.

Kurtarıldı

Dev dalgalara rağmen kendini soğuk sulara bırakan Yertirik, B.G.'yi kıyıya çekmeyi başardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, B.G.’yi hemen devlet hastanesine kaldırdı.

Yakın olduğu için en erken o gelmiş, hemen denize atladı

Olay anını anlatan Yertirik; bir ihbar aldıklarını, buraya yakın bir bölgede oturduğunu, kendi aracıyla hemen olay yerine geldiğini, kazazedeyi suda gördüğünü, düşünmeden deniz atladığını, ekibin geride kalanlarının yolda olduğunu, ilk gelen kendisi olduğu için hemen denize atladığını anlattı.

“Kazazedeyi almayı başardık"

Yertirik, “Kazazedeyi baygın ama bilinci açık bir şekilde ambulans teslim ettik. Su soğuktu, dalga da vardı. Ama aldığımız eğitimlerden dolayı çok şükür kazazedeyi almayı başardık" dedi.