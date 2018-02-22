Karadağ'da ABD Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
Karadağ'da ABD Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olayda saldırgan haricinde ölen ya da yaralanan olmadı.
Karadağ'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Karadağ hükümeti Twitter'dan yaptığı resmi açıklamada, saldırının bilinmeyen bir kişi tarafından yapıldığı, saldırganın patlayıcıyı başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldürdüğünü belirtti.
Ölen ya da yaralanan yok
Saldırının büyük bir olasılıkla el bombası ile yapıldığı iddia edilirken, olayda saldırgan haricinde ölen ya da yaralanan başka birileri olmadı.
Güvenlik alarmı verildi
ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı verildi. Vatandaşların ise elçilik binasından uzak durmaları istendi.
Polis inceleme başlattı
Gece yarısı meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili polisin, olayı ve kimlerin bu işe kalkışabileceğine dair inceleme başlattığı açıklandı.
2006'da bağımsız oldu
2006'da yapılan referandumda bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın nüfusu 630 bin... Sırbistan-Karadağ olan üşke oylama ile ayrı iki devlete dönüştü.