Karadağ'da ABD Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!

Karadağ'da ABD Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olayda saldırgan haricinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Güncellenme 22 Şubat 2018 09:05

Karadağ'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Karadağ hükümeti Twitter'dan yaptığı resmi açıklamada, saldırının bilinmeyen bir kişi tarafından yapıldığı, saldırganın patlayıcıyı başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldürdüğünü belirtti.

Ölen ya da yaralanan yok

Saldırının büyük bir olasılıkla el bombası ile yapıldığı iddia edilirken, olayda saldırgan haricinde ölen ya da yaralanan başka birileri olmadı.

Güvenlik alarmı verildi

ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı verildi. Vatandaşların ise elçilik binasından uzak durmaları istendi.

Polis inceleme başlattı

Gece yarısı meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili polisin, olayı ve kimlerin bu işe kalkışabileceğine dair inceleme başlattığı açıklandı.

2006'da bağımsız oldu

2006'da yapılan referandumda bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın nüfusu 630 bin... Sırbistan-Karadağ olan üşke oylama ile ayrı iki devlete dönüştü.