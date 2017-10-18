Karabağ, Devler Ligi'nde tarih yazdı!

Atletico Madrid ile evinde 0-0 berabere kalan Karabağ, Azerbaycan tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk takımı oldu.

Güncellenme 18 Ekim 2017 22:43

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. maçında Karabağ, Azerbaycan'da konuk ettiği Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi puanını aldı.

90 dakika boyunca inanılmaz bir defans yapan Azerbaycan ekibi, 75. dakikada Ndlovu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kalmasına rağmen İspanyol rakibi karşısında direnen Karabağ, zaman zaman kontra ataklarla tehlike yaratsa da maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Karabağ, kulüp ve Azerbaycan tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi puanı ile tanışırken Atletico Madrid ise puanını 2'ye çıkarttı.

İki takım, 31 Ekim tarihinde İspanya'da kozlarını bir kez daha paylaşacak.