Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon
Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Birçok rütbeli asker ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
30 kişi gözaltında
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.
Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı bildirildi.