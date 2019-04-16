Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon

Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Birçok rütbeli asker ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 16 Nisan 2019 11:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

30 kişi gözaltında

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.

Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı bildirildi.