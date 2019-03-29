Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 7 üst düzey asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 29 Mart 2019 10:57

Ankara’da FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Çok sayıda rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün “mahrem imamları” ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen birer albay, binbaşı ve yüzbaşı, ikişer üsteğmen ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Operasyon devam ediyor

Şüphelilerin muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Bu arada, şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenildi.