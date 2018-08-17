Kara Komik Filmler'den ilk kareler geldi

Kara Komik Filmler'le dünyada bir ilki gerçekleştirecek olan Cem Yılmaz, setten ilk kareleri paylaştı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 10:03

Cem Yılmaz, yeni projesi "Kara Komik Filmler"den bazı kareleri takipçileri ile paylaştı. Daha önceki filmlerde de Cem Yılmaz’la çalışan oyuncu ve set ekibi, bu tip bir filmin daha önce yapılmadığını ifade ettiler. Çünkü anlatılana göre filmin ilk 60 dakikası başka, diğer 60 dakikası bambaşka bir hikayeyi anlatacak. Konsepti ilginç olan ve çekimleri devam eden film, merak uyandırdı.

Kadroda kimler var?

Filmin kadrosunda, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Tuna Orhan, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Cem Davran, Şevket Çoruh, Ozan Güven gibi usta oyuncular yer alıyor.

Zafer Algöz’den açıklama



Film hakkında açıklama yapan Zafer Algöz, 13 Ağustos’ta İstanbul’da çekimlere başladıklarını, yine komedi tarzında olacağını ama bu kez farklı bir şey yapacaklarını, adının Kara Komik Hikayeler diye bir film olduğunu, 60 dakikada bir film seyredileceğini, ikinci arada başka bir 60 dakikalık başka bir film izlenileceğini, iki bağımsız filmi bir seansta yapacaklarını, Türkiye’de ilk olduğunu, dünyada var var olup olmadığını bilmediğini söyledi.

G.O.R.A gibi mi olacak?

Cem Yılmaz’ın her filminde olduğu gibi bu filminde de beklenti yüksek. İzleyiciyi kahkahalara boğacak filmin, G.O.R.A'da olduğu gibi, dönemin en yaratıcı filmlerinden olacağı düşünülüyor.