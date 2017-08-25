Kara Havacılık Komutanlığı davasında 2 tahliye
FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 155 sanığın yargılandığı davada 2 sanık hakkında şartlı tahliye kararı verildi.
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 155 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 2 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski Yüzbaşı Erdem Arıkan ile eski Yüzbaşı Mehmet Sümer'in savunmalarının ardından ara karar için iddia makamından mütalaası soruldu.
Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, firari sanıklar Cumhur Özaydınlı ve Tekin Taşdemir hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesi, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılması yönündeki taleplerin reddi ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, duruşmaya ara verdikten sonra ara kararı açıkladı.
Mahkeme, Fırat Darende, Muhsin Yiğit Özdamar, İrfan Kantarcı, Emin Türel, Alaattin Cem Ersöz, Fatih Tekkol, Murat Özel, Ziya Kopar, Memduh Karagöl, Fatih Sevinç, İbrahim Mert'in 2006-2016 HTS kaydının analizinin istenmesine, Fatih Sevinç, Fırat Darende ve Murat Özel'in 15 Temmuz'da cep telefonlarının baz sinyallerinin tespitinin yapılmasına, firari sanıkların yakalama emirlerinin devamına, sanık Ahmet Semih Bacanak hakkında iddianame savcısı hakkındaki hakaret vari sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Başkan Dik, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının devamına ve eski astsubaylar Ercan Ural ile Taner Bektaş'ın tahliyesine karar verildiğini bildirdi.
Mahkeme, yargılama sürecinde de eski astsubay Ali Tunç Avşar'ın tahliyesine karar vermişti.
AA